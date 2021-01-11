Жириновский предложил запретить "ватрушки"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вышел с новогодних каникул с очередной инициативой, которую почерпнул, наблюдая зимний отдых россиян.

"Появилась новая зимняя забава – катание на тюбинге или "ватрушках" – это надувные круги для скольжения по снегу. Они быстро набирают скорость и кажутся безопасными из-за своей мягкости. Однако на практике катание на них часто приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности. Самое страшное последствие – это перелом позвоночника", - пишет политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в минувшие каникулы при катании на "ватрушках" погибло несколько человек, покалечились дети.

Особенно опасным Жириновский называет катание на склонах берегов водоемов, когда люди вылетают на лед. "Почему ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах? Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки – катание там не нужно разрешать. Тем более, опасных горок не так уж много, и все они известны", - пишет лидер лидерал-демократов.

Также он возмутился лихачами, которые привязывают тюбинг к машинам, пообещав внести в Госдуму поправки в КоАП, которые был запрещали "сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения". "За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т.п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на "ватрушке", привязанной к машине", - добавил Жириновский.

"Сегодня у всех нас огромное количество возможностей для отдыха. Неужели обязательно нужно переводить его в экстремальную фазу и в итоге хоронить людей?" – задается вопросом политик.