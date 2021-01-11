11 Января 2021
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Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова имеет все шансы остаться главой ЦИК - источник

Действующий председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова имеет все шансы сохранить свой пост в новом составе ЦИК, который будет назначен в марте 2021 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, близкие к комиссии и администрации президента.

Инсайдер отмечает, что Памфиловой удалось провести ряд сложных кампаний в минувшем году, включая голосование по поправкам в Конституцию.

Сама Памфилова предпочитает не говорить о том, хочет ли она остаться на своем месте. Но уже в конце 2020-го она активно начала подготовку к предстоящему сезону больших выборов. В частности, активно продвигала многодневное голосование, протестированное во время минувшей летней кампании.  

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Памфилова имеет все шансы остаться главой ЦИК - источник

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Теги: элла памфилова, цик, выборы



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