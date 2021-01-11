11 Января 2021
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Общество В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Цифровое обучение формирует класс рабов и господ - адвокат

Минпросвещения на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте" выпустило "опровержение" того, что цифровое обучение является шагом к узакониванию дистанционного режима.
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Напомним, с 1 сентября 2020 года в 14 регионах в административном порядке и без общественного обсуждения традиционная система обучения была заменена "цифровой образовательной средой" (ЦОС).

Минпросвещения "развеяло мифы" о ЦОС (так заявлено). Будто бы она не снижает уровень знаний детей, а родители, видящие это, думают неправильно. Также ЦОС – это прежде всего инфраструктура в школах, компьютерное оснащение, программное обеспечение, контент для учеников и учителей, помощь учителям и т.п. И чиновники верят, что "современные методы" только повысят интерес школьников к учебе и те станут умнее.

Под записью более ста комментариев - почти все отрицательные.

"Цель ЦОС - уничтожение традиционного образования! Минпросвещения, вы мнение родителей узнавали? Вы спросили у родителей, хотят ли они внедрения ЦОС?! Греф, руки прочь от школы!" - написала типовой комментарий Оксана Чингаева.

Адвокат Адвокатской палаты Новосибирской области Александр Болдырев возмутился декабрьским заявлением Минпросвещения, что "современным "цифровым" детям уже сложно воспринимать длинные монологи учителя у доски. Новая тема "пойдет" гораздо легче, если показать им увлекательный учебный фильм, сделанный с использованием 3D-графики и эффектов". Он указывает, что дети не рождаются тупыми и "цифровыми", их такими делают чиновники, в том числе из Минпросвещения.

"На наших глазах формируется класс рабов и господ. Поэтому, чтобы дистант не стал массовым видом обучения, нам, родителям, нужно как можно активней защищать будущее своих детей", - пишет адвокат.

Напомним, в начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о принуждении новых регионов России к "цифровому обучению".

При этом половина российских родителей считают, что школьники сейчас демонстрируют беспрецедентное отставание по образовательной программе из-за дистанта.

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Цифровое обучение формирует класс рабов и господ - адвокат

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Теги: цифровизация, дистанционное обучение, ЦОС



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