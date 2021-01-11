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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост мэра

Сегодня, 11 января, в Екатеринбурге начался отбор кандидатов на должность главы города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, прием документов от всех желающих принять участие в конкурсе будет продолжаться до 22 января.

"Предоставить свои документы необходимо в администрацию Екатеринбурга по адресу: проспект Ленина, 24а. Прием осуществляют специалисты Екатеринбургской городской думы. Данные процедуры проходят в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - пояснил исполняющий обязанности председателя ЕГД Виктор Тестов.

Виктор Тестов(2018)|Фото: Накануне.RU

Перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте Екатеринбургской городской думы. После окончания приема начнет работу конкурсная комиссия, в которую вошли три человека от представительного органа власти и три – от губернатора Свердловской области.

Как добавили в мэрии, на данный момент заявку на участие в конкурсе оставил один человек.

Напомним, в декабре Александр Высокинский, возглавлявший муниципалитет последние годы, ушел в отставку и перешел в администрацию губернатора Свердловской области, став заместителем Евгения Куйвашева. И.о. главы Екатеринбурга был назначен Алексей Орлов – бывший первый вице-губернатор.

Кадровые перестановки оценил экс-глава города Аркадий Чернецкий. По его словам, это "процессы естественные".

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В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост мэра

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Теги: мэрия, конкурс, глава, Екатеринбург



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