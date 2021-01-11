"Это грязная политика". Баннер депутата Госдумы вывесили на кладбище в Челябинске

В Челябинске баннер депутата Госдумы Андрея Барышева о законопроекте о возврате прежнего пенсионного возраста разместили на заборе Успенского кладбища. Парламентарий рассказал Накануне.RU, что плакат висел на одном из жилых домов, но ночью его украли.

В СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина возмущается по поводу плаката Барышева, который размещен на заборе Успенского кладбища.

"Мертвых, что ли, собрался агитировать", — говорит автор видео.

Депутат Госдумы Андрей Барышев назвал произошедшее "грязной политикой". Он рассказал Накануне.RU, что данный баннер был размещен на торце девятиэтажного дома, но ночью его своровали и увезли.

"Это грязная политика, поскольку я внес законопроект о возврате прежнего пенсионного возраста. Я настаиваю на этом, считаю это правильным, поскольку 99% моих избирателей поддерживают эту инициативу, а те, кто против или ангажирован какими-то темными силами все это устраивают. Мой законопроект связан с тем, чтобы дать людям право выбирать по достижению пенсионного возраста работать дальше или идти на пенсию. Это суть законопроекта, но почему-то он вызвал такую бурную реакцию. Я знаю кто это сделал, но не буду называть. Вместо того, чтобы поддержать мой законопроект, они мой призыв к избирателям размещают на кладбище", - отметил депутат.

Парламентарий пока не планирует обращаться в полицию, но теперь баннеры будут размещать с видеокамерами.

"Мы на всех следующих наших баннерах будем видеокамеры размещать, тогда у нас будут факты с конкретными лицами. Я себя потерпевшим не чувствую, я чувствую, что борюсь за правду, и люди это понимают", - подчеркнул он.