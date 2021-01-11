Власти Москвы ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах

Формат обучения московских школьников после зимних каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки в столице. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Там напомнили, что мэр Сергей Собянин ранее продлил каникулы в школах и колледжах до 17 января.

В декабре Собянин сообщил, когда московские школьники 7-11 классов смогут вернуться к очной форме обучения.

"При первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернем очное обучение", - заявил градоначальник, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

Собянин считает, что в целом дистанционное обучение в столице прошло проверку на прочность.