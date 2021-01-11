Рост цен на бензин в 2021 году не превысит инфляции - Новак

Вице-премьер российского правительства Александр Новак, курирующий в кабинете министров ТЭК, прокомментировал сообщения о возможном росте цен на автомобильное топливо в январе.

Ранее "Коммерсант" сообщил о возможном повышении оптовых цен на бензин, поскольку растет стоимость нефти, а это значит, что демпфирующий механизм в январе будет работать "в обратную сторону" – нефтяные компании должны будут платить в бюджет.

По мнению Новака, рост цен на самые популярные марки бензина – АИ-92 и АИ-95 – в 2021 году не превысит инфляции. Напомним, в Банке России ожидают, что в 2021 году инфляция удержится вблизи отметки в 4%. Новак напомнил, что в 2020 году рост цен на АИ-92 не превысил 2%. Правда, в минувшем году и демпфирующий механизм из-за падения спроса на нефть и нефтепродукты работал наоборот. Новак заявил, что демпфер эффективен, но при этом правительство все равно держит ситуацию с ценами на топливо на особом контроле.