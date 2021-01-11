Домики для туристов, которые попали под лавину под Норильском, были самостроем

Строения для туристов, которые попали под лавину на горнолыжной базе под Норильском, были построены без разрешения.

Также под строительство данных объектов не выделялись земельные участки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Прокуроры выясняют, кто причастен к этим нарушениям.

Напомним, 9 января в 00.30 по местному времени в Норильске на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" сошла снежная лавина, засыпало четыре строения, в которых находились люди.

Ранее сообщалось о том, что в ходе поисков была найдена погибшей женщина, также был обнаружен живым подросток, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Чуть позднее спасатели извлекли из-под завалов тела полуторогодовалого ребенка скончавшейся женщины и ее 45-летнего супруга.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).