11 Января 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Мишустин анонсировал льготные кредиты для МСП, самозанятых и застройщиков

На первом в этом году понедельничном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил о снижении льготных ставок по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также для застройщиков, которые займутся строительством социальной инфраструктуры.

Так, для МСП и самозанятых ставку снизят до 7% годовых. Первоначально она составляла 8,5%. "По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%, - пояснил премьер-министр. - Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых".

Льготные кредиты под 3% смогут получить и представители крупного бизнеса – застройщики, которые с опережением графика будут возводить социальные объекты. "Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам", - сказал глава правительства. Остаток ставки будет профинансирован из федерального бюджета – на эти цели заложено почти 2 млрд руб.

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Мишустин анонсировал льготные кредиты для МСП, самозанятых и застройщиков

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Теги: самозанятые, мсп, льготные кредиты, застройщики, социальная инфраструктура



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