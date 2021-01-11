В Тюменской области крупный очаг коронавируса зарегистрирован в доме престарелых

Очаг коронавируса зарегистрирован в вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

По состоянию на 11 января в интернате выявлено 36 больных коронавирусом и 84 контактировавших с ними. Ситуация в учреждении находится на контроле управления Роспотребнадзора региона.

В детских учреждениях Тюменской области отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19, полностью приостановленных общеобразовательных организаций нет.