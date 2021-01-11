11 Января 2021
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"Поджог Рейхстага" по-американски

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Политика За рубежом
Константин Косачев (2016) | Фото: Накануне.RU

Косачев: США больше не имеют права оценивать выборы в других странах

После того, что произошло на президентских выборах в самих США и после них, они больше не имеют права выставлять "оценки" выборам в других странах. Об этом написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Он упомянул беспорядки у Капитолия, которые лишили американскую политическую систему сакральности и которая навязывалась всему миру. Ранее американцы всегда настаивали, что если есть недовольство людей, то что-то не так. Но в данном случае они закрыли глаза.

"Город на холме не сияет. Система больше не безгрешна, а следовательно, подлежит критическому обсуждению", - подчеркнул сенатор.

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отныне ссылаться на американскую политическую систему как на образец демократии стало бессмысленным.

"Американская политическая система находится в глубочайшем кризисе", - сказал Володин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, в американском обществе "наблюдается значительный раскол".

Политолог Максим Жаров сравнил устроенный "сторонниками Трампа" штурм Капитолия с поджогом гитлеровцами Рейхстага в 1933 году. То есть это была провокация "глубинного государства", направленная на более жесткое подавление несогласных.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков оценивает штурм Капитолия аналогично: штурм был устроен как провокация для политического уничтожения Трампа. По его мнению, Трамп нарушил негласное правило американской системы - он не признал свое поражение, поставив под сомнение саму систему американских выборов. Поэтому теперь политическая карьера Трампа закончена.

Напомним, на самих выборах Джо Байден опередил Трампа в нескольких ключевых штатах в результате очень странного изменения голосов в свою пользу, которые указывают на вбросы бюллетеней уже после выборов.

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Косачев: США больше не имеют права оценивать выборы в других странах

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Теги: США, Константин Косачев



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