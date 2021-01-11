Студенты УрФУ вернутся к привычному формату обучения с 15 февраля

Начиная с 15 февраля Уральский федеральный университет вернется к привычному формату обучения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

В прошлом ноябре УрФУ перешел на дистанционный формат до 1 февраля 2021 года. Соответствующее распоряжение президиума ученого совета подписал ректор Виктор Кокшаров.

Как уточнили в пресс-службе, возвращение к обычному формату обучения состоится, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в Свердловской области. До 1 февраля в вузе проходит сессия – студенты сдают экзамены дистанционно, после чего отправятся на двухнедельные каникулы.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 11 января, закончилось дистанционное обучение в школах Среднего Урала.