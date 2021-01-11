На трассе М-5 в Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

На трассе М-5 под Златоустом иномарка столкнулась с КАМАЗом. В ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла поздно вечером 10 января на 1721 км автодороги М-5.

"В условиях сильного снегопада и скользкого дорожного покрытия произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Мазда и КАМАЗа. В результате сильнейшего удара легковой автомобиль наполовину оказался под грузовиком", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли муж и жена. Ребенок госпитализирован в реанимацию.

Правительство Челябинской области окажет необходимую поддержку ребенку.