11 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

На трассе М-5 в Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

На трассе М-5 под Златоустом иномарка столкнулась с КАМАЗом. В ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла поздно вечером 10 января на 1721 км автодороги М-5.

"В условиях сильного снегопада и скользкого дорожного покрытия произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Мазда и КАМАЗа. В результате сильнейшего удара легковой автомобиль наполовину оказался под грузовиком", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли муж и жена. Ребенок госпитализирован в реанимацию.

Правительство Челябинской области окажет необходимую поддержку ребенку.

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На трассе М-5 в Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

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Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик,



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