11 Января 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Гинцбург допустил существование "российского" штамма COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Он отметил, что в РФ секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Британии, поэтому пока новый штамм не удалось обнаружить, пишет РИА Новости.

Напомним, на территории Великобритании выявили еще один штамм коронавируса, который передается еще быстрее, и, похоже, мутировал сильнее, чем обнаруженный ранее в стране. Новый тип SARS-CoV-2 был завезен из ЮАР.

Кроме того, новая мутация коронавируса, которая, по данным ученых, менее восприимчива к вакцине против COVID-19, выявлена в Дании. Штамм обнаружен также в Бразилии, откуда его успели завезти в Японию.

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Гинцбург допустил существование "российского" штамма COVID-19

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Теги: коронавирус, штамм коронавируса, александр гинцбург



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