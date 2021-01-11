НИЦ им. Гамалеи получил разрешение на клинические исследования "лайт-вакцины"

НИЦ им. Гамалеи получил от Минздрава России разрешение на клинические исследования так называемой "лайт-вакцины" от коронавируса.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - цитирует реестр Минздрава ТАСС.

В первом этапе клинического исследования примут участие 150 добровольцев. Завершить исследование планируется к 31 декабря 2021 года.

В конце прошлого года на большой пресс-конференции о появлении "лайт-вакцины" сообщил Владимир Путин. Его слова прокомментировал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что препарат будет поставляться за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным "Спутником V".