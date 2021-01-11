После ЧП в центре Перми уволился директор краевого фонда капремонта

Гендиректор Фонда капитального ремонта Прикамья Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

Сегодня его последний рабочий день. Дмитрий Баранов возглавлял фонд с июня 2017 года.

"Дмитрий Баранов выполнил основные задачи, которые были поставлены перед ним как перед руководителем фонда. С 2017 года Фонд существенно увеличил объемы выполняемых работ, а с 2018 года запустил масштабное обследование всех домов в региональной программе. Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков", - сообщил заместитель председателя правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Отметим, что увольнение Баранова произошло после ЧП на улице Краснова, 25. 9 января в центре Перми обрушился строительный деревянный переход, установленный в начале года в рамках капитального ремонта здания.

В результате ЧП одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проверку проводит также прокуратура края.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капремонта Пермского края станет бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. Об этом пишет Business Class со ссылкой на свой источник. В самом фонде информацию о назначении пока не комментируют.