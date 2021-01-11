После ЧП в центре Перми уволился директор краевого фонда капремонта

11 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

После ЧП в центре Перми уволился директор краевого фонда капремонта

Гендиректор Фонда капитального ремонта Прикамья Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

Сегодня его последний рабочий день. Дмитрий Баранов возглавлял фонд с июня 2017 года.

"Дмитрий Баранов выполнил основные задачи, которые были поставлены перед ним как перед руководителем фонда. С 2017 года Фонд существенно увеличил объемы выполняемых работ, а с 2018 года запустил масштабное обследование всех домов в региональной программе. Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков", - сообщил заместитель председателя правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Отметим, что увольнение Баранова произошло после ЧП на улице Краснова, 25. 9 января в центре Перми обрушился строительный деревянный переход, установленный в начале года в рамках капитального ремонта здания.

В результате ЧП одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проверку проводит также прокуратура края.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капремонта Пермского края станет бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. Об этом пишет Business Class со ссылкой на свой источник. В самом фонде информацию о назначении пока не комментируют.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После ЧП в центре Перми уволился директор краевого фонда капремонта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Баранов, фонд капитального ремонта, обрушение перехода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети