На Украине запретили продавать носки. Власти укоряют, что надо было купить заранее

На Украине в связи с ужесточением карантина с 8 по 24 января под запрет попали некоторые промтовары - их почему-то нельзя продавать. В частности, носки. По этому поводу пришлось высказаться министру здравоохранения Максиму Степанову, который укорил украинцев за то, что носки нужно было закупить заранее, ведь о введении более строгого карантина было объявлено еще месяц назад.

"Эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Можно было точно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - сказал чиновник.

Он добавил, что должен принимать такие странные решения, потому что "могут быть последствия, если такие решения не принимать". Странность состоит в том, что даты карантина были назначены за месяц.

Любопытно, что в список запрещенных к свободной продаже товаров попали мусорные пакеты, резиновые перчатки, мочалки. Однако в сети пишут, что запрет состоит лишь в том, что на полках, где лежат запрещенные товары, просто висят объявления о запрете. Фактически эти товары на кассе продаются. Тем не менее, абсурдные запреты уже стали предметом насмешек.

Интересно и то, что ситуация с коронавирусом за месяц в республике существенно улучшилась, но на это, похоже, уже не обращают внимания, вводя новые ограничения и запреты.