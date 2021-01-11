На Украине запретили продавать носки. Власти укоряют, что надо было купить заранее

11 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
носки (2010) | Фото: Накануне.RU

На Украине запретили продавать носки. Власти укоряют, что надо было купить заранее

На Украине в связи с ужесточением карантина с 8 по 24 января под запрет попали некоторые промтовары - их почему-то нельзя продавать. В частности, носки. По этому поводу пришлось высказаться министру здравоохранения Максиму Степанову, который укорил украинцев за то, что носки нужно было закупить заранее, ведь о введении более строгого карантина было объявлено еще месяц назад.
Читайте также:

"Эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Можно было точно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - сказал чиновник.

Он добавил, что должен принимать такие странные решения, потому что "могут быть последствия, если такие решения не принимать". Странность состоит в том, что даты карантина были назначены за месяц.

Любопытно, что в список запрещенных к свободной продаже товаров попали мусорные пакеты, резиновые перчатки, мочалки. Однако в сети пишут, что запрет состоит лишь в том, что на полках, где лежат запрещенные товары, просто висят объявления о запрете. Фактически эти товары на кассе продаются. Тем не менее, абсурдные запреты уже стали предметом насмешек.

Интересно и то, что ситуация с коронавирусом за месяц в республике существенно улучшилась, но на это, похоже, уже не обращают внимания, вводя новые ограничения и запреты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине запретили продавать носки. Власти укоряют, что надо было купить заранее

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети