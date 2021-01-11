Россия признала легитимными выборы президента в Киргизии – Путин поздравил Жапарова с победой

Победу Джо Байдена на президентских выборах в США Путин не спешил признавать несколько недель, оттягивая формальное, но знаковое поздравление с избранием. А вот Садыра Жапарова, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Киргизии, глава России в телеграмме поздравил чуть ли не быстрее Центральной избирательной комиссии республики.

"Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

ЦИК Киргизии пока не опубликовала официальное сообщение о победе Жапарова. По данным на вечер 10 января, Жапаров набирает 79,1% голосов.