11 Января 2021
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Протесты в Бишкеке (2020) | Фото: twitter.com/BakytTorogeldi

Россия признала легитимными выборы президента в Киргизии – Путин поздравил Жапарова с победой

Победу Джо Байдена на президентских выборах в США Путин не спешил признавать несколько недель, оттягивая формальное, но знаковое поздравление с избранием. А вот Садыра Жапарова, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Киргизии, глава России в телеграмме поздравил чуть ли не быстрее Центральной избирательной комиссии республики.

"Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

ЦИК Киргизии пока не опубликовала официальное сообщение о победе Жапарова. По данным на вечер 10 января, Жапаров набирает 79,1% голосов.

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Россия признала легитимными выборы президента в Киргизии – Путин поздравил Жапарова с победой

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Теги: садыр жапаров, выборы президента в киргизии, владимир путин



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