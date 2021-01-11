За новогодние праздники в Свердловской области родилось больше тысячи детей

За новогодние праздники в Свердловской области родилось 1063 ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на свет появились 517 мальчиков и 546 девочек, в том числе восемь близнецов. При этом три свердловчанки стали мамами в восьмой раз, а еще семь – в седьмой.

Непосредственно в новогоднюю ночь на Среднем Урале родилось 27 детей: 10 мальчиков и 17 девочек. В наступившем 2021 году первой новорожденной стала девочка, которая появилась на свет в 00.20, практически сразу же после боя курантов. Вес малышки составил 2 тыс. 560 граммов, а будущие родители приехали в областной перинатальный центр из Пышминского района.

"Ежегодно специалистами медучреждения начинается заблаговременная подготовка к праздничному периоду. Слаженная работа всех служб больницы позволяет организовать эффективное оказание медицинской помощи в новогодние каникулы и в практически рабочем режиме помочь появиться на свет первым малышам нового года", - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра региона Алена Каюмова.