В Челябинске суд отменил приговор создателю финансовой пирамиды

В Челябинске прокуратура области добилась отмены приговора организатору финансовой пирамиды, который был осужден к 3 годам лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, организатор финансовой пирамиды в 2014-2015 гг. привлек деньги 102 потерпевших в размере боле 23 млн руб.

Органом предварительного расследования действия обвиняемого были квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Однако суд переквалифицировал действия осужденного на ч.2 ст.172.2 УК РФ.

Седьмой кассационный суд удовлетворил кассационное представление прокурора, согласившись с доводами о ненадлежащей оценке собранных по делу доказательств, что повлияло на выводы о правильной квалификации действий Макарова. Дело направлено на новое рассмотрение.