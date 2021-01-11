11 Января 2021
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

В Японии выявили новый штамм COVID-19, отличный от обнаруженного в Великобритании и ЮАР

В Японии выявлен новый штамм коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных видов в Великобритании и ЮАР.

Заражение выявили у четырех человек, все они побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии. Они прибыли в Токио 2 января.

В Национальном институте инфекционных заболеваний проверили взятые у них пробы и подтвердили, что это новый штамм коронавируса, передает "Интерфакс".

Ранее в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса, его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

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В Японии выявили новый штамм COVID-19, отличный от обнаруженного в Великобритании и ЮАР

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Теги: япония, штамм коронавируса



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