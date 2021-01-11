С начала пандемии от коронавируса скончались 1700 свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 384 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (211 случаев) и других свердловских муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 62 тыс. 900.

За сутки в области было выписано 390 человек и скончались 17 больных COVID-19. За все время пандемии общее число выписанных достигло 55 тыс. 296, умерли от ковида, по официальным данным, 1 тыс. 700 заболевших свердловчан.

Напомним, в минувшее воскресенье в Свердловской области было выявлено 387 новых случаев коронавируса. В Екатеринбурге было подтверждено 243 случая.