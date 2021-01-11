11 Января 2021
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4646

Санкт-Петербург - 3004

Московская область - 1315

Нижегородская область - 474

Воронежская область - 392

Ростовская область - 390

Свердловская область - 384

Красноярский край - 316

Вологодская область - 301

Хабаровский край - 299

Челябинская область - 295

Пермский край - 285

Самарская область - 279

Волгоградская область - 263

Иркутская область - 262

Новгородская область - 256

Саратовская область - 251

Архангельская область - 245

Омская область - 245

Ульяновская область - 244

Ставропольский край - 240

Псковская область - 239

Мурманская область - 234

Приморский край - 231

Республика Карелия - 230

Забайкальский край - 229

Кировская область - 226

Тверская область - 225

Ленинградская область - 217

Республика Коми - 215

Тульская область - 204

Республика Крым - 202

Калининградская область - 198

Алтайский край - 198

Пензенская область - 196

Ханты-Мансийский автономный округ - 196

Краснодарский край - 193

Ярославская область - 190

Удмуртская Республика - 190

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Ивановская область - 181

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Республика Бурятия - 148

Новосибирская область - 138

Сахалинская область - 136

Томская область - 127

Ямало-Ненецкий автономный округ - 124

Республика Саха (Якутия) - 124

Рязанская область - 123

Амурская область - 121

Кемеровская область - 114

Курганская область - 104

Республика Хакасия - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Севастополь - 95

Республика Чувашия - 91

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Камчатский край - 74

Республика Адыгея - 71

Республика Алтай - 64

Костромская область - 52

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 23

Республика Тыва - 23

Еврейская автономная область - 13

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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