За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.