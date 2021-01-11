В России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4646
Санкт-Петербург - 3004
Московская область - 1315
Нижегородская область - 474
Воронежская область - 392
Ростовская область - 390
Свердловская область - 384
Красноярский край - 316
Вологодская область - 301
Хабаровский край - 299
Челябинская область - 295
Пермский край - 285
Самарская область - 279
Волгоградская область - 263
Иркутская область - 262
Новгородская область - 256
Саратовская область - 251
Архангельская область - 245
Омская область - 245
Ульяновская область - 244
Ставропольский край - 240
Псковская область - 239
Мурманская область - 234
Приморский край - 231
Республика Карелия - 230
Забайкальский край - 229
Кировская область - 226
Тверская область - 225
Ленинградская область - 217
Республика Коми - 215
Тульская область - 204
Республика Крым - 202
Калининградская область - 198
Алтайский край - 198
Пензенская область - 196
Ханты-Мансийский автономный округ - 196
Краснодарский край - 193
Ярославская область - 190
Удмуртская Республика - 190
Брянская область - 188
Ивановская область - 181
Белгородская область - 181
Орловская область - 174
Курская область - 171
Астраханская область - 170
Оренбургская область - 170
Липецкая область - 166
Республика Башкортостан - 165
Калужская область - 160
Тамбовская область - 158
Владимирская область - 158
Республика Дагестан - 158
Смоленская область - 155
Тюменская область - 154
Республика Бурятия - 148
Новосибирская область - 138
Сахалинская область - 136
Томская область - 127
Ямало-Ненецкий автономный округ - 124
Республика Саха (Якутия) - 124
Рязанская область - 123
Амурская область - 121
Кемеровская область - 114
Курганская область - 104
Республика Хакасия - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Севастополь - 95
Республика Чувашия - 91
Республика Татарстан - 90
Республика Калмыкия - 89
Республика Мордовия - 85
Республика Северная Осетия-Алания - 83
Чеченская Республика - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Республика Ингушетия - 76
Камчатский край - 74
Республика Адыгея - 71
Республика Алтай - 64
Костромская область - 52
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 23
Республика Тыва - 23
Еврейская автономная область - 13
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 3