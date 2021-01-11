HBO объявил о съемках продолжения сериала "Секс в большом городе"

Телеканал HBO Max объявил о съемках продолжения популярного сериала нулевых "Секс в большом городе". Команду проекта возглавит продюсер Майкл Патрик Кинг, который работал и над оригинальным сериалом. Главная звезда сериала – Сара Джессика Паркер – не только сыграет Кэрри Брэдшоу, но и будет заниматься продюсированием наравне с Кингом.

В релизе, опубликованном HBO Max, говорится, что в новом сезоне сериала для Max Original будут задействованы Синтия Никсон, сыгравшая Миранду, и Кристин Дэвис, исполнившая роль Шарлотты. Но в касте нет актрисы Ким Кэтролл, которая играла еще одну подругу культовой четверки – Саманту. Известно, что у нее случился конфликт с Сарой Джессикой Паркер. Последняя, несмотря на ссору, до последнего уговаривала Кэтролл сняться в продолжении, справедливо полагая, что многих поклонников оттолкнет отсутствие одной из героинь, без которых проект явно будет неполным. Сама Ким в интервью рассказывала, что не видит смысла сниматься не только из-за конфликта или того факта, что ей меньше платят, чем Паркер, но и из-за возраста: все же оригинальный сериал рассказывал о личной жизни женщин, которым нынешние актрисы "Секса в большом городе" годятся в матери.

Тем не менее, в HBO полны надежд: сезон будет состоять из десяти получасовых серий, съемки начнутся в Нью-Йорке в конце весны этого года. Никсон, Паркер и Дэвис уже опубликовали в своих соцсетях небольшой тизер, намекающий на продолжение приключений подруг.