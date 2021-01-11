11 Января 2021
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Сардана Авксентьева (2021) | Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Депутат Тумусов про отставку мэра Якутска: "Еще не вечер!"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов, представляющий в парламенте Якутский одномандатный избирательный округ, прокомментировал внезапную отставку главы Якутска Сарданы Авксентьевой.
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Депутат от "Справедливой России" напомнил, что на выборах мэра Якутска Авксентьева потеснила представителя "Единой России" (Авксентьева не принадлежит ни каким общественным объединениям, но выдвигалась от "Партии возрождения России").

"Два с половиной года назад в городе Якутске был продолжен тренд, заданный "Справедливой Россией", - побеждать на выборах глав муниципальных образований, представителей "Единой России". За это время мэр города Якутска Авксентьева Сардана Владимировна стала яркой звездой не только на политическом небосклоне Якутии, но и всей Российской Федерации. <…> Прежде всего мы должны поблагодарить Сардану Владимировну за то, что она есть, за то, что она сделала для города, для республики, для всех якутян. У любого взрослого человека могут быть вопросы к своему здоровью. Но все же пожелаем Сардане Владимировне здоровья, счастья в семье. Пусть у нее все сложится хорошо. Еще не вечер!".

Напомним, Авксентьева заявила, что уходит из-за проблем со здоровьем и будет готовиться к операциям. Ее место временно будет занимать первый заместитель мэра Евгений Григорьев (представитель "Единой России"), но уходящий в отставку мэр дала понять, что видит Григорьева своим преемником и будет поддерживать его на новых выборах мэра.

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Депутат Тумусов про отставку мэра Якутска: "Еще не вечер!"

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Теги: федот тумусов, сардана авксентьева, отставка, мэр якутска



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