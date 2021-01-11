11 Января 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:hawaii.edu

Российских водителей предложили лишать прав за три грубых нарушения в течение года

Минюст и МВД хотят ужесточить наказания для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Как сообщает "Коммерсантъ", в частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагается лишать прав на срок до полутора лет.

Наказание последует за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 километров в час. На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне.

Кроме того, уточнены правила наказания за отсутствие ОСАГО. Так, если нарушение зафиксировано на камеру, то автовладельца будут штрафовать на 800 рублей в день.

Ранее в МВД выступили против снижения с 20 до 10 км/ч порога нештрафуемого превышения скорости на российских дорогах.

Предложения о снижении порога содержалось в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который в прошлом году публиковал Минюст. Но к документу возникло столько вопросов (не только по части ПДД и не только у полиции), что документ отправили на доработку.

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Российских водителей предложили лишать прав за три грубых нарушения в течение года

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Теги: водители, лишение прав



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