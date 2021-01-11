11 Января 2021
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Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Руководство Тувы разберется с притеснением в армии призывников с именем Шойгу

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол пообещал разобраться с ситуацией вокруг солдат-срочников, призванных из региона на службу в Ярославскую область. Ранее один из военнослужащих рассказал в соцсети, что его и сослуживцев из Тувы притесняют из-за необычного имени.

Реакции главы республики предшествовали публикации в СМИ. Молодой человек по имени Шойгу сообщил, что служит в Новгороде Великом. По его словам, руководство военной части дискриминирует пятерых солдат из Тувы с этим необычным именем.

Кара-оол написал, что в ситуации уже разбираются: "По поводу обращения нашего земляка военнослужащего Ш. С. Куулара, мы занимаемся и через военное командование выясним объективность ситуации. Нас тувинцев командиры всех времён, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы".

Напомним, глава Минобороны России носит фамилию Шойгу и тоже родом из Тувы. Интересно, что отца министра обороны при рождении звали тоже Шойгу, а фамилия его была Кужугет. Уже во взрослом возрасте мужчине в паспортном столе выдали документы с ошибкой: имя и фамилию поменяли местами.

В августе минувшего года замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что такие понятия как дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах.

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Руководство Тувы разберется с притеснением в армии призывников с именем Шойгу

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Теги: тува, шойгу, дедовщина, армия



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