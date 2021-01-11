В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении средств при проектировании ангара для хоккейной площадки

В Чесменском районе возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при проектировании ангара для хоккейной площадки ФОК "Спарта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019-2020 гг. между МБУ ФОК Спарта и ООО "СпецСтрой-М" были заключены договоры на изготовление проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы на установку ангара для хоккейной площадки ФОК. После того, как компания представила документацию в черновом виде и заключила договоры с Госэкспертизой Челябинской области, ей было перечислено 897,5 тыс. руб.

Однако подрядчик не изготовил и не передал заказчику проектно-сметную документацию, документы на проведение государственной экспертизы не передавались, а предоставленное заключение о положительном прохождении государственной экспертизы оказалось поддельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.