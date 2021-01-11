Совет директоров "ВСМПО-Ависма" назначил нового главу корпорации

Генеральный директор ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Сергей Степанов покинул свой пост. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Как говорится в сообщении, совет директоров корпорации, состоявшийся 31 декабря, досрочно прекратил полномочия гендиректора Степанова с 10 января 2021 года.

Новым главой титановой компании назначен Дмитрий Осипов - бывший руководитель "Уралкалия". Согласно принятому решению, он будет занимать пост гендиректора с 11 января 2021 года по 10 января 2024 года.

Напомним, Степанов возглавил ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в июле прошлого года. Вскоре после его назначения сотрудники предприятия пожаловались на серьезное сокращение зарплаты.