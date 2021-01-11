В Петербурге готовятся к росту заболеваемости COVID-19 после праздников

В последний день новогодних каникул в Петербурге 2141 человек обратился за медицинской помощью с подтвержденным COVID-19.

Это на 35% больше, чем в аналогичный день неделю назад, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Отмечается, что к концу каникул пациенты стали активнее обращаться за медицинской помощью.

В ведомстве заверили, что медицинские службы города готовы к возможному росту заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни, передает Regnum.

Напомним, в декабре в Петербурге сложилась наиболее сложная ситуация с COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в городе высокий, но контролируемый, заявлял губернатор Александр Беглов.

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что информация о 27 (0,5%) свободных "коронавирусных" койках не совсем точна. По данным на 20 декабря, свободны были 3,7% коек.