11 Января 2021
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Биткоин, валюта (2014) | Фото:tjournal.ru

Биткоин начал падение – потерял уже 20% от исторического максимума

Биткоин начал падение. 11 января его курс на бирже Binance опустился до $33,5 тыс. За минувшие сутки стоимость криптовалюты снизилась на 16%, а в целом после исторического максимума, достигнутого 8 января ($42 тыс.), биткоин потерял уже около 20%. Дешевеют и другие криптовалюты – в целом капитализация этого рынка сократилась на 16%, доля биткоина на нем составляет почти 70%, напоминает РБК.

Курс биткоина крайне нестабилен. Например, в марте 2020 года он стоил $3,6 тыс. Хотя в первую волну пандемии просели все валюты и вообще все рынки, такого сильного перепада не было ни у кого. Аналитики отмечают, что в этот раз, в отличие от предыдущих скачков, основным драйвером роста курса стал интерес институциональных инвесторов, скупающих криптовалюту.

Стоит отметить, что взлеты, подобные нынешнему, в истории биткоина тоже уже были. Так, в 2017 году стоимость цифровой валюты выросла более чем на 900% и к середине декабря приблизилась к $20 тыс., при этом мировые финансовые лидеры и экономисты продолжают предупреждать о надувании пузыря, подобного разве что знаменитой голландской тюльпаномании XVII века. Уже к началу 2018 года биткоин упал ниже $7 тыс., но до нуля все-таки не опустился, хотя это предсказывали многие аналитики.

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Биткоин начал падение – потерял уже 20% от исторического максимума

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Теги: биткоин, криптовалюта, рекорд, пузырь



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