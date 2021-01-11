В Перми назначена и.о. главы департамента земельных отношений

И.о. главы Перми Алексей Дёмкин принял решение назначить и.о. заместителя главы администрации – начальника департамента земельных отношений Елену Гонцову, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее она возглавляла различные учреждения в сфере охраны объектов культурного наследия. Готовится соответствующее распоряжение о её назначении на должность.

"Я пригласил её на работу в администрацию, поскольку она – профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду", – сказал Дёмкин.