Стали меньше пить? В "скорой" Екатеринбурга не заметили роста отравлений алкоголем в праздники

11 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

Стали меньше пить? В "скорой" Екатеринбурга не заметили роста отравлений алкоголем в праздники

За период январских праздников среднее количество обращений в службу "скорой помощи" Екатеринбурга составило около 2 тыс. 300 в сутки. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ "Станция скорой помощи им. В.Ф. Капиноса" Евгений Рузанов.

По его данным, было отмечено небольшое увеличение количества вызовов в целом – на 5-7%. Увеличилось число обращений пациентов с респираторной симптоматикой (на 10%), но при этом снизилось количество так называемых "транспортных" травм.

"С другой стороны, общее количество травм криминального характера, в том числе бытовых травм, несколько возросло. Рост составил порядка 10-15%", - сообщил Рузанов.

Евгений Рузанов(2021)|Фото: ТАСС

Что касается отравлений екатеринбуржцев алкоголем, по словам представителя "скорой помощи", новогодний период ничем не отличался от того, что предшествовал праздникам. Также он отметил, что травм в результате взрывов петард за длинные выходные зафиксировано не было.

Напомним, ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин заявлял, что уральцам, которые решат поставить прививку от COVID-19, следует воздержаться от употребления алкоголя как можно дольше.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стали меньше пить? В "скорой" Екатеринбурга не заметили роста отравлений алкоголем в праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алкоголь, праздники, скорая, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети