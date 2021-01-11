Стали меньше пить? В "скорой" Екатеринбурга не заметили роста отравлений алкоголем в праздники

За период январских праздников среднее количество обращений в службу "скорой помощи" Екатеринбурга составило около 2 тыс. 300 в сутки. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ "Станция скорой помощи им. В.Ф. Капиноса" Евгений Рузанов.

По его данным, было отмечено небольшое увеличение количества вызовов в целом – на 5-7%. Увеличилось число обращений пациентов с респираторной симптоматикой (на 10%), но при этом снизилось количество так называемых "транспортных" травм.

"С другой стороны, общее количество травм криминального характера, в том числе бытовых травм, несколько возросло. Рост составил порядка 10-15%", - сообщил Рузанов.

Что касается отравлений екатеринбуржцев алкоголем, по словам представителя "скорой помощи", новогодний период ничем не отличался от того, что предшествовал праздникам. Также он отметил, что травм в результате взрывов петард за длинные выходные зафиксировано не было.

Напомним, ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин заявлял, что уральцам, которые решат поставить прививку от COVID-19, следует воздержаться от употребления алкоголя как можно дольше.