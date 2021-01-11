11 Января 2021
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пикет, концессия, ГТС, теплосети (2021) | Фото: kprf-ugra.ru

"Нас хотят начубайсить": сургутяне вышли на пикеты против концессии

Жители Сургута провели 20 массовых пикетов против передачи городских теплосетей в концессию, об этом сообщил Накануне.RU первый секретарь сургутского горкома КПРФ Сергей Чичканов.

Акции протеста состоялись 9 января, несмотря на 25-тиградусный мороз. Мероприятия прошли в 20 точках по всему городу. В них приняли участие не менее 100 человек.

"У Комаровой свой Чубайс?!", "Продажа ГТС - предательство интересов народа", "Жителей Сургута хотят начубайсить" - пикеты прошли под такими лозунгами.

пикет, концессия, ГТС, теплосети(2021)|Фото: kprf-ugra

Организатором акции выступил сургутский городской комитет КПРФ, к мероприятию присоединились организации "Рабочая молодежь Сибири" и "Сургут для детей", а также коммунисты из Сургутского районного, Урайского городского, Нижневартовского городского и районных отделений.

пикет, концессия, ГТС, теплосети(2021)|Фото: kprf-ugra

"В августе глава Сургута Вадим Шувалов отложил рассмотрение вопроса по передаче ГТС холдинговой компании "Вектор" до февраля, была обещана информационная площадка для широкого обсуждения горожанами этой темы. Вы что-нибудь слышали о ней? В ноябре она открылась и собрала всего несколько десятков пользователей, которые резко высказывались против концессии. Власть сразу о ней забыла. Но вопрос остался нерешенным, а концессионеру очень хочется ухватить лакомый кусок от муниципальной собственности", - сообщают организаторы акции.

пикет, концессия, ГТС, теплосети(2021)|Фото: kprf-ugra

пикет, концессия, ГТС, теплосети(2021)|Фото: kprf-ugra.ru

По словам Сергея Чичканова, в думу Сургута вынесен вопрос о проведении местного референдума с целью лишить власти возможности сдать ГТС в частные руки.

"Мы написали письма во все инстанции. В инициативной группе вынесли вопрос по референдуму, чтобы нельзя было передать городские сети в частные руки. Передали документы о референдуме в территориальную избирательную комиссию. Документы в ТИК нам согласовали, передали их в думу. Планируется, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Возможно, вместе с рассмотрением вопроса о назначении главы города. Также ведем сбор подписей с жителей, передадим их властям, чтобы они понимали, что горожане против", - сообщил Сергей Чичканов в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

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"Нас хотят начубайсить": сургутяне вышли на пикеты против концессии

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Теги: пикет, концессия, ГТС, теплосети



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