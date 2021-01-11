"Нас хотят начубайсить": сургутяне вышли на пикеты против концессии

Жители Сургута провели 20 массовых пикетов против передачи городских теплосетей в концессию, об этом сообщил Накануне.RU первый секретарь сургутского горкома КПРФ Сергей Чичканов.

Акции протеста состоялись 9 января, несмотря на 25-тиградусный мороз. Мероприятия прошли в 20 точках по всему городу. В них приняли участие не менее 100 человек.

"У Комаровой свой Чубайс?!", "Продажа ГТС - предательство интересов народа", "Жителей Сургута хотят начубайсить" - пикеты прошли под такими лозунгами.

Организатором акции выступил сургутский городской комитет КПРФ, к мероприятию присоединились организации "Рабочая молодежь Сибири" и "Сургут для детей", а также коммунисты из Сургутского районного, Урайского городского, Нижневартовского городского и районных отделений.

"В августе глава Сургута Вадим Шувалов отложил рассмотрение вопроса по передаче ГТС холдинговой компании "Вектор" до февраля, была обещана информационная площадка для широкого обсуждения горожанами этой темы. Вы что-нибудь слышали о ней? В ноябре она открылась и собрала всего несколько десятков пользователей, которые резко высказывались против концессии. Власть сразу о ней забыла. Но вопрос остался нерешенным, а концессионеру очень хочется ухватить лакомый кусок от муниципальной собственности", - сообщают организаторы акции.

По словам Сергея Чичканова, в думу Сургута вынесен вопрос о проведении местного референдума с целью лишить власти возможности сдать ГТС в частные руки.

"Мы написали письма во все инстанции. В инициативной группе вынесли вопрос по референдуму, чтобы нельзя было передать городские сети в частные руки. Передали документы о референдуме в территориальную избирательную комиссию. Документы в ТИК нам согласовали, передали их в думу. Планируется, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Возможно, вместе с рассмотрением вопроса о назначении главы города. Также ведем сбор подписей с жителей, передадим их властям, чтобы они понимали, что горожане против", - сообщил Сергей Чичканов в беседе с корреспондентом Накануне.RU.