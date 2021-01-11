На Южном Урале за сутки у 291 человека подтвержден коронавирус

В Челябинской области за сутки у 291 человека подтвержден COVID-19, 13 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 39 тыс. 396 человек.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 456 заболевших. За сутки выписаны 373 человека, всего в регионе выздоровели 24 тыс. 501 пациент.

За прошедшие сутки умерло 13 человек, из них у восьми человек от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.