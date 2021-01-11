11 Января 2021
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Политика В бывшем СССР
Протестующие в Армении попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию (2021) | Фото: t.me/SputnikArmenia

Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Москву

Протестующие в Ереване попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну добраться до аэропорта, чтобы вылететь в Россию. Видео опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Армения".

Премьер направляется на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Недалеко от аэропорта проходила акция протеста оппозиционеров, которые попытались не допустить проезд Пашиняна. Полиции пришлось перекрыть дорогу, чтобы обеспечить проезд премьер-министра.

Протестующие в Армении попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию(2021)|Фото: t.me/SputnikArmenia

Напомним, накануне Кремль анонсировал трехсторонние переговоры в Москве 11 января. На встрече будет обсуждаться реализация мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого 9 ноября 2020 года. Запланированы отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

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Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Москву

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Теги: ереван, протестующие, никол пашинян



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