11 Января 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: С начала 2021 года автомобили в России уже подорожали на 2-5%

В России с начала 2021 года цены на автомобили уже выросли на 2-5%. И это еще без учета девальвации рубля, которую производители до сих пор не отразили в ценах, продолжая продавать свою продукцию в убыток себе.

По данным "Коммерсанта", с начала года уже на 2% выросли автомобили Volkswagen, представители Hyundai прибавили в цене от 15 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели, Audi растет на 2,2%, Mercedes – в среднем на 4-5%, у Volvo базовые комплектации выросли на 100 тыс. руб., опции – на 5%.

И это не предел. Дистрибьюторы говорят о возможности дальнейшего роста цен до 5% в ближайшей перспективе – из-за возможного повышения утилизационного сбора. Также способствовать росту цен будет повышенный спрос. Только в ноябре 2020-го реализация выросла на 6%, производители не успеют ликвидировать дефицит до того, как на складах закончится прошлогодняя продукция.

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СМИ: С начала 2021 года автомобили в России уже подорожали на 2-5%

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Теги: цены на автомобили, рост цен, дефицит, утилизационный сбор



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