В Челябинской области ресторанам и барам разрешили работать в ночное время

В Челябинской области прекратило действие ограничение на работу ресторанов и кафе в ночное время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, с 1 декабря и до 10 января в регионе было запрещено обслуживание посетителей в ночное время в ресторанах, кафе и барах. Ограничение на работу заведений общественного питания действовало с 23.00 до 6.00.

При этом продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.