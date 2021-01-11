Полиция и прокуратура начали проверки после обрушения здания ПРОМЭКТа

Полиция и прокуратура начали свои проверки после обрушения стены здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД по Свердловской области Олег Тощев.

Напомним, в воскресенье при сносе исторического здания ПРОМЭКТа на улицу Декабристов обрушилась стена. В результате были повреждены киоск и линия электропередач.

На место прибыли сотрудники МЧС, пожарные и полиция. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что городские службы также выезжали на место обрушения здания.

Как рассказал сегодня Олег Тощев, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, уже в понедельник утром вдоль проезжей части на месте обрушения появилось ограждение в виде забора.

"Проводится проверка, как сотрудниками органов внутренних дел, так и прокуратуры. По итогам проверки будут вынесены соответствующие решения", - заверил представитель МВД.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия.