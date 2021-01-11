Правительство собирается разработать в 2021 году 153 законопроекта

В 2021 году правительство намерено внести в Госдуму 153 законопроекта, годовой план утвердил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Все законопроекты, которые должны быть внесены в парламент, условно разделены на шесть групп: законы для создания условий для экономического роста, для цифровизации и научно-технического развития, для стимулирования роста отдельных отраслей экономики, для развития социальной сферы и повышения качество жизни, для сбалансированного регионального развития и – самый большой блок – для повышения качества государственного управления.

Внести в Госдуму бюджет на 2022 год правительство собирается 1 октября, отчитаться об исполнении бюджета за 2020 год – только 1 августа. Примечательно, что вновь проигнорирована рекомендация депутатов и Счетной палаты отчитываться об исполненном прошлогоднем бюджете пораньше – непонятно, почему для сбора данных и анализа кабинету министров требуется больше полугода. Кстати, в январе 2022 года Минфин представит в парламенте проект новой редакции Бюджетного кодекса страны.

Только в феврале 2022 года в Госдуму будет внесен законопроект о приаэродромных территориях – за спорную тему отвечает Минтранс, хотя большую заинтересованность проявляет Минстрой и курирующий стройку в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин. Бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев еще в 2019 году анонсировал создание документа в 2021-м, но теперь становится очевидно, что закон будет рассматривать уже новая Госдума (выборы пройдут в сентябре 2021 года).

В марте следующего года в Госдуму представят поправки в закон "О СМИ", где будет уточняться перечень СМИ, которые обязаны предоставлять сведения о получении иностранного финансирования.