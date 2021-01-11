11 Января 2021
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Политика За рубежом
(2021) | Фото: t.me/russica2

После штурма Капитолия возбуждено не менее 25 дел о внутреннем терроризме

Не менее 25 дел о внутреннем терроризме в США было возбуждено после беспорядков в Капитолии.

Об этом говорится в заявлении конгрессмена Джейсона Кроу, демократа от штата Колорадо, который обсудил вопросы безопасности с министром сухопутных войск США Райаном Маккарти.

Отмечается, что были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие, емкости с зажигательной смесью, пишет Regnum.

Также известно, что в беспорядках участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

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После штурма Капитолия возбуждено не менее 25 дел о внутреннем терроризме

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Теги: капитолий, сша, штурм капитолия, внутренний терроризм



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