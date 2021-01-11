"У меня баня горит, что делать?" Опубликован фрагмент разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых

11 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
пожар в Боровском (2021) | Фото: &quot;ЧС Тюмень&quot;

"У меня баня горит, что делать?" Опубликован фрагмент разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых

Опубликован фрагмент предполагаемого разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых в посёлке Боровский с другом, которого дама позже попросила спасти лишь двух обитателей строения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В коротком фрагменте, который приводит Telegram-канал "Life shot", владелица взволнованным голосом спрашивает, следует ли ей "отрубать электричество" на втором этаже, потому что "горит баня". Собеседник отвечает, что "надо спокойно взять лопату и закидать огонь снегом".

Предположительно, этот звонок был сделан до звонка пожарным, из-за чего могло быть потеряно драгоценное время.

Напомним, 9 января вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. В здании находился нелегальный пансионат для престарелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль. Владелица нелегального дома престарелых задержана. Сообщалось, что она оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и ещё двое пенсионеров выжили.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"У меня баня горит, что делать?" Опубликован фрагмент разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, дом престарелых, Боровский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2021 12:17 Мск Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых
Ранее 09.01.2021 20:11 Мск Задержана владелица тюменского пансионата, где погибли пенсионеры
Ранее 09.01.2021 18:43 Мск Под Тюменью горел нелегальный пансионат для престарелых: семеро погибших

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети