"У меня баня горит, что делать?" Опубликован фрагмент разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых

Опубликован фрагмент предполагаемого разговора хозяйки сгоревшего дома престарелых в посёлке Боровский с другом, которого дама позже попросила спасти лишь двух обитателей строения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В коротком фрагменте, который приводит Telegram-канал "Life shot", владелица взволнованным голосом спрашивает, следует ли ей "отрубать электричество" на втором этаже, потому что "горит баня". Собеседник отвечает, что "надо спокойно взять лопату и закидать огонь снегом".

Предположительно, этот звонок был сделан до звонка пожарным, из-за чего могло быть потеряно драгоценное время.

Напомним, 9 января вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. В здании находился нелегальный пансионат для престарелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль. Владелица нелегального дома престарелых задержана. Сообщалось, что она оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и ещё двое пенсионеров выжили.