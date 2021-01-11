В Челябинске украли 45 лампочек с новогодней инсталляции

В Челябинске с новогоднего объекта "Люстра" возле театра драмы имени Наума Орлова украли и повредили 45 лампочек. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На объекте "люстра" у драматического театра было выкручено и испорчено 45 лампочек. Хотел бы обратить внимание, что используемые на этих объектах лампы для бытовых нужд непригодны", - подчеркнул он.

Челябинцев призвали аккуратнее относиться к объектам благоустройства.

Напомним, в декабре в Челябинске неизвестные повредили и похитили светильники на развязке автодороги "Меридиан" и улицы Дзержинского. Подсветка зеленых насаждений специальными светодиодными RGB светильниками была сделана в рамках благоустройства транспортной развязки.