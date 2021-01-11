Первого замглавы Югры, скончавшегося от последствий COVID-19, похоронят в Москве

Стало известно, когда и где простятся с первым заместителем губернатора Югры Геннадием Бухтиным.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа, церемония состоится 12 января в Москве.

Напомним, первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин скончался в столице на 61-м году жизни. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Объявляя о его смерти, глава автономии Наталья Комарова не смогла сдержать слёз.