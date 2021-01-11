11 Января 2021
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Максим Решетников, заксобрание Пермского края, депутаты, отчет, послание (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае увеличится количество мест, где можно митинговать

В Пермском крае расширят перечень мест, где можно проводить митинги, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий законопроект на рассмотрение в заксобрание внес губернатор Дмитрий Махонин. Согласно пояснительной записке, в число мест, разрешенных для проведения публичных мероприятий теперь войдут территории, прилегающие к зданиям, занимаемым организациями здравоохранения и образования.

"Согласно решению Конституционного суда РФ, из перечня мест, где запрещено проведение публичных мероприятий, должны быть исключены места, прилегающие к зданиям, занимаемым организациями образования и здравоохранения", — говорится в пояснительной записке.

По мнению Конституционного суда России, нормы законодательства, регулирующие и запрещающие такие мероприятия, должны быть скорректированы с учетом недопустимости произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний.

Ожидается, что проект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания.

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В Пермском крае увеличится количество мест, где можно митинговать

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Теги: заксобрание, митинг, публичные мероприятия, законопроект



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