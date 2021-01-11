11 Января 2021
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Экономика В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Ценам на бензин в России предсказали рост в январе

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе, пишет газета "Коммерсантъ". Это вызвано ростом цены нефти.

Издание отмечает, что с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

Как пишет газета, государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер. Но в январе компаниям придется заплатить по этому механизму в бюджет.

Как сообщают аналитики, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15%, что во многом вызвано пандемией коронавируса.

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Ценам на бензин в России предсказали рост в январе

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Теги: цены на бензин, бензин



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