Ценам на бензин в России предсказали рост в январе

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе, пишет газета "Коммерсантъ". Это вызвано ростом цены нефти.

Издание отмечает, что с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

Как пишет газета, государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер. Но в январе компаниям придется заплатить по этому механизму в бюджет.

Как сообщают аналитики, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15%, что во многом вызвано пандемией коронавируса.