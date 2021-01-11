11 Января 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава ГИБДД уральского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

На Среднем Урале суд вынес приговор по уголовному делу бывшего начальника Краснотурьинской Госавтоинспекции Вадима Ушакова. Его признали виновным в смертельном ДТП и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ушаков с 1993 по 2005 годы служил в органах внутренних дел Краснотурьинска, занимая должность начальника городской ГИБДД. Роковая авария с его участием произошла 7 сентября 2019 года.

В то утро Вадим Ушаков, управляя автомобилем Toyota, двигался по проезжей части улицы Абоимова в сторону улицы Революции. Как показало расследование, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель проявил грубую невнимательность и сбил переходившего дорогу мужчину. В результате последний скончался на месте.

Как отметили в прокуратуре, свою вину по предъявленному ему обвинению экс-глава ГИБДД признал частично. Суд назначил Ушакову 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме этого, бывший силовик обязан выплатить вдове погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Экс-глава ГИБДД уральского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

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Теги: ГИБДД, пешеход, сбил, суд, приговор



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