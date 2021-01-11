11 Января 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Авианосец &quot;Шаньдун&quot; ВМС КНР (2020) | Фото: mp.weixin.qq.com

Китай готовится к закладке четвёртого авианосца?

КНР готовится к постройке четвёртого авианосца для своих ВМС.
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Американские спутники засняли расширение верфи Цзянань в Шанхае. Некоторые из строящихся объектов напоминают те, что использовались при постройке предыдущих авианосцев. Это косвенно может свидетельствовать о скорой закладке нового корабля.

закладка авианосца "тип 003", Китай(2021)|Фото: mp.weixin.qq.com

Первый китайский авианосец "Ляонин" представляет собой модернизированный советский "Адмирал Кузнецов", корпус которого после распада СССР был куплен на Украине. Затем по несколько изменённому проекту "тип 001" был создан первый уже полностью собственный авианосец "Шаньдун", недавно переданный флоту. После этого начались работы над третьим авианосцем "тип 002", кормовая секция которого была показана ещё осенью 2019 года. Сейчас постройка этого корабля также, вероятно, близка к завершению.

Как сообщает издание "Синьлан синьвэнь", после публикации американских снимков возникли слухи о том, что в Шанхае будет заложен авианосец "тип 003". Однако по имеющейся информации, такие авианосцы относятся уже к следующему поколению и должны будут оснащаться атомной силовой установкой. Кроме того, в случае ввода в строй атомного авианосца, в составе ВМС КНР окажутся четыре авианосных корабля сразу четырёх различных проектов, что существенно затруднит их материально-техническое обеспечение и ремонтные работы. Так что в случае, если действительно готовится создание нового авианосца, то, скорее всего, это будет второй "тип 002", а "тип 003" появится в более отдалённой перспективе.

Параллельно для обслуживания авианосцев на острове Хайнань строятся крупный сухой док и ремонтная мастерская.

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Китай готовится к закладке четвёртого авианосца?

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Теги: Китай, ВМС, авианосец



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