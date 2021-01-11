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Митингующие в Бишкеке взяли штурмом Белый Дом (2020) | Фото: twitter.com/BakytTorogeldi

На выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров

На выборах президента Киргизии, которые состоялись в минувшее воскресенье, лидирует Садыр Жапаров. По данным Центральной избирательной комиссии страны, за него отдали голоса около 79% избирателей. На утро 11 января обработано уже 98% голосов. Также более 80% пришедших голосовать граждан высказались за сохранение в Киргизии президентской формы правления – на референдуме предлагалось выбрать между президентской и парламентской республикой.
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Между тем, несколько соперников Жапарова обвинили его в использовании админресурса и подтасовке голосования. Они собираются оспаривать результаты, которые объявит ЦИК.

Напомним, досрочные президентские выборы в Киргизии пришлось проводить после того, как в октябре 2020 года выборы в парламент привели к массовым протестам и свержению правящего руководства страны, отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Жапаров в ходе беспорядков и протестов был освобожден из тюрьмы, где уже три года отбывал срок за захват заложника (в общей сложности он должен был отсидеть 11 с половиной лет). В начале октября минувшего года Жапаров стал сначала премьер-министром Киргизии, а затем и врио президента.

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На выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров

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Теги: садыр жапаров, выборы президента в киргизии, форма правления, референдум, админресурс, фальсификации



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