Упавший в Индонезии Boeing мог разбиться при ударе о воду

Потерпевший крушение в Индонезии пассажирский самолет Boeing 737 мог разбиться при ударе о воду при падении в Яванский залив.

По данным национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, в случае крушения лайнера в воздухе его обломки разбросало бы по гораздо большей площади, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Boeing при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Этот фактор мог стать причиной потери высоты самолетом.

Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля. На борту находились 62 человека.